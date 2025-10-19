پخش زنده
امروز: -
در پی پیگیریهای مستمر رسانهای خبرگزاری صداوسیما و برگزاری جلسات متعدد کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان اداری و استخدامی کشور از ایجاد سامانه جدید در حوزه نشانی و اقامتگاه رسمی عقبنشینی کرد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، علاءالدین رفیعزاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور با تأکید بر اینکه هیچ سامانه جدیدی در این حوزه ایجاد نخواهد شد، گفت: ما هماکنون چند سامانه از جمله سامانه املاک و اسکان، ثبت احوال و ثبت اسناد را در این حوزه داریم که میتوانند نیازها را پوشش دهند.
عاطفه گودینی گزارش می دهد: