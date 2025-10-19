پخش زنده
اثر هنری فیلمسازان چهارمحال و بختیاری به جشنواره بینالمللی «BHFF» امریکا راه یافت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فیلم کوتاه «ساعت ۹» ساخته علی اسکندری و مجتبی سلیمی از هنرمندان استان با راهیابی به جشنواره بینالمللی «BHFF» آمریکا در این رویداد به روی پرده میرود.
فیلم کوتاه داستانی «ساعت ۹» را علی اسکندری و مجتبی سلیمی به صورت مشترک کارگردانی کردهاند و این اثر در نخستین حضور بینالمللی خود به زودی در جشنواره «Bollywood Hollywood Film Festival Las Vegas» آمریکا به نمایش در میآید.
این فیلم کوتاه بنا به گفته یکی از کارگردان آن، داستان کودکی به نام آرش است که زخمهای زندگی او را رنج میدهد و تصمیم میگیرد با ساختن یک دستگاه فرضی، از زمین و مشکلاتش خداحافظی کرده و به کره ماه سفر کند.
علی اسکندری گفت: در تصمیم جنونآمیز و معصومانه آرش، همکلاسیاش گلرخ، با اشتیاق کامل، تمایل خود را برای همسفری در این مأموریت فضایی اعلام میکند و ماجراهای فیلم ادامه مییابد.
وی در ادامه با بیان اینکه «ساعت ۹» به نوعی یک بیان ویژه از قدرت تخیل در برابر سختیهاست، افزود: این اثر، مخاطب را به سفری دعوت میکند که در آن مرزهای واقعیت فرو میریزد.
این هنرمند عرصه فیلمسازی و تئاتر همچنین به نقش موثر مجتبی سلیمی دیگر کارگردان این اثر اشاره کرد و گفت: سلیمی با ارائه دیدگاه هنری خود و در کنار هم قراردادن آن با تخصصهای فنی، توانست به حلق یک اثر جامع و استاندارد جهانی کمک کند.
اسکندری که به همراه سیمین فلسفی و مجتبی سلیمی، در تهیهکنندگی این اثر نیز نقش دارد، یادآور شد: درگاه فیلم ایران به مدیریت علیمحمد اقبالدار، پخش فیلم «ساعت ۹» را انجام میدهد.
جشنواره بینالمللی «Bollywood Hollywood Film Festival Las Vegas» آمریکا ۲۰۲۵، اوایل آبان در لاس وگاس برگزار خواهد شد.