به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور، گفت: با پیگیری‌های استاندار و همکاری سازمان آبفا، طرح تصفیه‌خانه فاضلاب شماره دو با اعتبار سه همت کلنگ‌زنی شده است که پیش‌بینی می‌کنیم ظرف دو سال این طرح به بهره‌برداری برسد و پوشش فاضلاب شهر از سطح ۴۲ درصد به بیش از ۶۰ درصد برسد.

وی افزود: این طرح یکی از اولویت‌های مهم توسعه شهری و بهبود خدمات زیربنایی است و نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.