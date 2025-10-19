پخش زنده
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی تصفیهخانه فاضلاب شماره دو گفت: با اجرای این طرح در دو سال پوشش فاضلاب شهری به بیش از ۶۰ درصد خواهد یافت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجت الاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور، گفت: با پیگیریهای استاندار و همکاری سازمان آبفا، طرح تصفیهخانه فاضلاب شماره دو با اعتبار سه همت کلنگزنی شده است که پیشبینی میکنیم ظرف دو سال این طرح به بهرهبرداری برسد و پوشش فاضلاب شهر از سطح ۴۲ درصد به بیش از ۶۰ درصد برسد.
وی افزود: این طرح یکی از اولویتهای مهم توسعه شهری و بهبود خدمات زیربنایی است و نقش بسزایی در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خواهد داشت.