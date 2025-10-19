عضو هیئت مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت درباره ضرورت حضور شرکت ارتباطات زیرساخت در نمایشگاه «شهر پایدار» گفت: فلسفه نمایشگاه‌های بین‌المللی و ملی، حضور فعال است و فرصتی است تا شرکت‌ها و سازمان‌ها، فعالیت‌های خودشان را ارائه دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سهراب آغ بیات درباره ضرورت حضور شرکت ارتباطات زیرساخت در نمایشگاه «شهر پایدار» و تغییر رویکرد اقتصادی شرکت گفت: فلسفه همایش‌ها و نمایشگاه‌های بین‌المللی و ملی، حضور فعال است که حلقه اتصال با مشتری است و فرصتی است تا شرکت‌ها و سازمان‌ها، فعالیت‌های خودشان را ارایه دهند.

وی معرفی شرکت و ارایه توانمندی‌های آن در زمینه شبکه و تجاری سازی را بسیار مثبت ارزیابی کرد و ادامه داد: با توجه به ماهیت این همایش و نمایشگاه بین‌المللی، جذب سرمایه گذار برای شرکت ارتباطات زیرساخت حائز اهمیت است و نمایشگاه شهر پایدار با توجه به ماهیت داخلی و بین‌المللی، فرصت مناسبی برای شناساندن قابلیت‌های شرکت به مشتریان و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کرد.

عضو هیأت مدیره شرکت زیرساخت با تاکید بر اینکه دستاورد هیچ گاه فی البداهه ظاهر نمی‌شود و نیازمند صبر است، افزود: نگاه موجود به شرکت زیرساخت یک نگاه حاکمیتی است که البته وظایفی در این حوزه وجود دارد، اما بعد تجاری کمرنگ‌تر از بعد حاکمیتی آن نیست.

وی حضور در نمایشگاه‌های آینده و مشارکت با سازمان‌ها و شرکت‌های دیگر را مهم برشمرد و ادامه داد: حرکت در مسیر توسعه و پیشرفت نیازمند گذران یک مسیر است که اکنون شرکت زیرساخت، درحال تلاش است تا انشالله به هدف نهایی برسیم.

آغ بیات در خصوص نگاه شرکت ارتباطات زیرساخت و کمک برای رسیدن به شهر پایدار گفت: شهر پایدار نشات گرفته از توسعه پایدار است و اضلاع توسعه پایدار، اقتصاد، محیط زیست و ارتباطات است. دراین میان زیرساخت هم مادر شبکه ها‌ی ارتباطی کشور است و می‌تواند نقش مهمی در این زمینه ایفا کند.