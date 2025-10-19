به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حسین یونسی با اعلام اینکه رکورد صادرات ۶ ماهه در مجتمع بندری انزلی شکسته شد، گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۹۵۰ هزار تن کالا در مجتمع بندری انزلی تخلیه و بارگیری شد که از این مقدار حدود ۳۰۰ هزار تن صادرات، ۵۸۰ تن واردات و همچنین حدود ۷۰ هزار تن ترانزیت بود.

وی با بیان اینکه تجارت از این مجتمع بندری عمدتاً با روسیه، قزاقستان، آذربایجان و ترکمنستان انجام می‌شود، گفت: عمده کالا‌های وارداتی شامل غلات، ذرت، جو، آهن، چوب، خمیر کاغذ و همچنین روغن خام خوراکی است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی استان گیلان با بیان اینکه کالا‌های صادراتی نیز شامل محصولات پتروشیمی، مصالح ساختمانی و مواد معدنی است، افزود: ترانزیت نیز شامل گندم، جو، بنزین و گازوئیل می‌شود.

حسین یونسی با بیان اینکه روزانه بیش از ۱۰ فروند کشتی در مجتمع بندری انزلی تخلیه و بارگیری می‌شود، تاکید کرد: ۲۴ ساعته بودن خدمات مجتمع بندری انزلی و تخفیفات مالیاتی برای سرمایه‌گذاران به لحاظ واقع شدن این بندر در منطقه آزاد، از جمله مزایای تجارت در این مجتمع بندری هستند.