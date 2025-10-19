به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،فرمانده انتظامی گراش گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت از اماکن خصوصی، دستگیری سارق یا سارقان احتمالی در دستور کار ماموران انتظامی این شهرستان قرار گرفت.

سرهنگ داود صادقی افزود: ماموران با انجام اقدامات پلیسی و گشت زنی نامحسوس موفق به شناسایی ۲ سارق و مالخر شدند و آنان را دستگیر کردند.

وی بیان کرد: از متهمان مقداری اموال مسروقه را در این شهرستان کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان گراش با بیان اینکه سارق در بازجویی اولیه به ۱۰ فقره سرقت اعتراف کرد گفت: سارق و مالخر پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

شهرستان گراش در جنوب فارس و در فاصله ۳۵۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.