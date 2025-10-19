به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد،امروز مرحله یک شانزدهم هفتمین المپیاد استعداد‌های برتر هندبال دختران کشور در یاسوج با برگزاری ۶ مسابقه پیگیری شد و نتایج زیر بدست آمد.

در این مسایقات تیم اصفهان با نتیجه ۳۷ به ۱۳ نماینده استان سمانان را حذف کرد، تیم آذربایجان شرقی ۱۷ به ۷ کرمانشاه را شکست داد، بوشهر ۱۷ به ۱۳ استان هرمزگان را مغلوب کرد، نماینده استان تهران با نتیجه ۳۰ به ۱۶ از سد نماینده استان فارس گذشت، نماینده استان مازندران با نتیجه ۲۳ به ۲۶ مغلوب نماینده استان قم شد و نماینده استان البرز با نتیجه ۲۸ به ۲۰ استان همدان را شکست داد.

لازم به یادآوری است امروز ۸ تیم برتر این مسابقات به مرحله بعد صعود می‌کنند.