در شهرستان بانه ۵۰ اثر در حوزه میراث ملی به عنوان آثاری ملی ثبت و شماره ملی دارند .

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بانه با اشاره به اهمیت ثبت آثار ملی با اعلام این خبر گفت: ۲ مورد از این آثار مربوط به بنای حمام‌های تاریخی هستند.

سعدالله عزیزی با اشاره به ثبت ملی حمام مرزبانی و خدری به عنوان آثار تاریخی بانه اظهار داشت: این حمام‌های قدیمی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شده، اما هیچکدام از این ۲ اثر تاریخی تملک نشده و همچنان در تملک بخش خصوصی قرار دارند.

وی اضافه کرد: ۶۰ درصد حمام مرزبانی مرمت و بازسازی شده، اما برای حمام خدری هیچ اقدام خاصی انجام نشده که تملک این بنا‌های تاریخی برای شهرستان بسیار اهمیت دارد.

عزیزی به صنایع دستی مهم شهرستان بانه نیز اشاره کرد و گفت: در شهرستان بانه رشته‌های مختلفی به عنوان صنایع دستی آموزش داده می‌شود که برای این رشته‌ها تسهیلات اشتغالزایی نیز جذب شده است.

وی افزود: شاخصترین صنایع دستی بانه شالبافی است که در شهر آرمرده آموزش داده می‌شود بر همین اساس شهر آرمرده به عنوان شهر ملی شالبافی و نساجی ثبت شده است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان بانه با اشاره به ضرورت تکمیل ساختمان صنایع دستی آرمرده اظهار کرد: یک ساختمان صنایع دستی در دست احداث است که حدود ۴۰ درصد عملیات اجرایی این ساختمان انجام شده که برای تکمیل این ساختمان نیمه کار به هشت میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی ادامه داد: وجود یک بازارچه صنایع دستی در بانه بسیار ضروری است و برای این منظور یک تونل تاریخی که اکنون مسدود شده می‌توان برای ایجاد بازارچه صنایع دستی بازسازی شود و صنعتگران محصولات خود را تولید و در این بازارچه عرضه کنند.

عزیزی خاطر نشان کرد: چنانچه بازسازی این تونل امکان پذیر نباشد می‌توان در ورودی شهر نیز بازارچه صنایع دستی ایجاد کرد.

این مسئول یادآور شد: قبلا گردشگری بانه با نام گردشگری تجاری شناخته شده، اما طبیعت بکر بانه و روستا‌های هدف گردشگری پتانسیل خوبی برای جذب گردشگران است که با ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در روستا‌ها می‌توان گردشگران زیادی را به شهرستان جذب کنیم.

وی افزود: سالانه حجم زیادی مسافر وارد شهرستان بانه می‌شود که با ایجاد زیرساخت‌های گردشگری در روستا‌ها و توسعه جاذبه‌های گردشگری زمینه برای جذب گردشگران بیشتر به شهرستان بانه فراهم می‌شود.

عزیزی خاطر نشان کرد: در شهرستان بانه بیش از هفت منطقه نمونه گردشگری وجود دارد که نصب آلاچیق تنها اقدام است در راستای ایجاد زیرساخت‌های گردشگری انجام شده و مهمترین این مناطق گردشگری پارک جنگلی بابوس است.