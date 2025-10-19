رقابت بخش نغمات دینی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، شامگاه امروز یکشنبه ۲۷ مهر، پایان می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از ایکنا، رقابت دعاخوانان در بخش نغمات دینی چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم ، آغاز شد.

در این رشته شهاب امانت‌چی از قم، علی صدقی از کرمان، سجاد عزیزی از کردستان، مصطفی محمدنیا از خراسان شمالی، سجاد نوری از خراسان رضوی، ابوالفضل اروج‌زاده از آذربایجان شرقی و مهدی رضایی از کهگیلویه و بویراحمد به اجرای دعاخوانی خواهند پرداخت.

پس از این بخش، گروه‌هایی که روز گذشته در بخش همخوانی قرآن کریم، برنامه خود را اجرا کرده بودند، در رشته همسرایی با هم رقابت می کنند که این بخش تا ساعت ۲۰:۴۵ به طول خواهد انجامید.

گروههای دعاخوانی مسک، ثقلین و ملکوت از اصفهان، اسراء و بشارت از مازندران، سلسلة‌الذهب از خراسان رضوی، بقیة‌الله(عج) از قم، طه از آذربایجان شرقی، الوارثین از یزد، المختار و اثنی عشر از خوزستان، الغدیر از بوشهر، تبیان از تهران، نیز در این بخش برنامه خود را اجرا خواهند کرد.

اما با اجرای این دعاخوانان و گروه‌های همسرا، رقابت در بخش نغمات دینی این دوره از مسابقات قرآن پایان می یابد و اختتامیه این بخش فردا دوشنبه ۲۸ مهر از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۱:۳۰ برگزار خواهد شد.

گفتنی است چهل و هشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم تا ۵ آبان با شعار «قرآن؛ کتاب وحدت» در سنندج و دیگر شهرهای استان کردستان برگزار خواهد شد.