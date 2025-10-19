پخش زنده
امروز: -
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرداری ۵۰۰ میلیارد تومان برای خرید واگنهای جدید مترو قم از اراک اختصاص داده است و طبق قول مسئولان واگنها تا پایان سال ۱۴۰۴ وارد قم میشوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، حجتالاسلام قاسم روانبخش در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه نور، درباره آخرین وضعیت مترو قم گفت: خط یک مترو از قلعه کامکار تا جمکران و خط دو از سایت ۵۶۰ هکتاری تا انتهای خیابان امام (ره) ۲۸ کیلومتر طول دارد و شامل ۲۱ ایستگاه است.
وی با اشاره به اینکه برای خط دو مترو که از پردیسان شروع میشود، پس از بررسیهای شورای عالی ترافیک و انجام مطالعات کامل، دستگاه حفاری آن آماده شده است گفت: پیگیر دریافت بودجه بهتر از دولت هستیم و تاکنون بیش از ۲ همت اوراق برای طرح مترو تخصیص داده شده است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: برای این طرح نیاز به بیش از ۴ همت اعتبار است.