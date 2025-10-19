پخش زنده
کتاب اطلس نبردهای سرنوشتساز در دفاع مقدس از آثاری است که به همت مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس منتشر شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، هفتمین جلد از کتاب «اطلس نبردهای سرنوشتساز در دوران دفاع مقدس» به کوشش گروه مطالعات و جغرافیای نظامی و به قلم امیرحسین کیهان پناه توسط انتشارات مرکز اسناد، تحقیقات و نشر معارف دفاع مقدس و مجاهدتهای سپاه با کاغذ گلاسه در هزار نسخه و در ۳۶۴ صفحه در قطع رحلی بزرگ به چاپ رسید.
این کتاب شامل ۹ فصل است که به ترتیب شامل منطقه عملیاتی جنوب غربی ایران، نبرد بیت المقدس، نبرد رمضان، در تکاپوی نبرد سرنوشتساز، نبرد کربلای۴، کربلای ۵، بازآفرینی و ابتکار عمل، نبرد کربلای ۵، آغازی در بیم و امید، نبرد کربلای۵، تلاش برای گسترش وضعیت، کربلای ۵، سه هفته نبرد دشوار، تلاش برای تکمیل اهداف کربلای ۵ و شلمچه؛ رویارویی پایان جنگ است و در انتها ضمائم با عنوان یادمان و سرداران شهید آمده است.
آنچه که در این زمان از هر چیز ضروریتر است یادآوری شود، در رابطه با جنگ است. هر انسان آگاه و واقع بین و معتقدی خوب میداند که در این برهه از زمان، ما درگیر جنگی هستیم که هیچ راهی به جز مقاومت و به دست آوردن پیروزی نداریم. این هم امکان نخواهد داشت مگر اینکه به دور از شعارهای گذشته و سستیها و بیتفاوتیها و تردیدها با قدرت و قوت و صلابت هرچه تمامتر و با به کارگیری همه امکانات کشور به طور بیامان و بدون توقف جنگ را ادامه دهیم. برای دست یافتن به چنین شرایطی در کشور باید تمام رهبران و پیشکسوتان و پرچمداران انقلاب که هنوز متعهد به انقلاب و اسلام هستند، در صف اول مبارزه قرار گیرند».
خواننده در ضمائم این کتاب با زندگی سرداران و شهیدانی همچون احمد متوسلیان یزدی، سیدمحسن موسوی، کاظم اخوان، تقی رستگار مقدم، مصطفی ردانی پور، حجت الاسلام عبدالله میثمی، احمد کاظمی، حسین خرازی، یدالله کلهر، نورعلی شوشتری، محمدعلی شاهمرادی و اسماعیل دقایقی آشنا میشود.