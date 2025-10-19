پخش زنده
دبیر کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت دزفول گفت: فراخوان دریافت مقاله برای کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت دزفول آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، حمیدرضا آقابابائیان بیان کرد: مجوز برگزاری نخستین کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت با توجه به وجود مرکز تحقیقات تغییر اقلیم و سلامت در دانشگاه علوم پزشکی دزفول و پیگیریهای انجام شده صادر شده است.
وی افزود: این کنگره بین المللی همزمان با دومین کنگره ملی تغییر اقلیم و سلامت برای نخستین بار در منطقه خاورمیانه به میزبانی دزفول در سالن اجتماعات بیمارستان یازهرا (س) برگزار خواهد شد.
دبیر کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت دزفول گفت: این کنگره با هدف بررسی و تبادل آخرین شواهد علمی درباره تأثیرات تغییر اقلیم بر سلامت انسان و نظامهای سلامت، با همکاری اساتید بیش از ۱۵ کشور معتبر بین المللی و بیش از ۳۰ استاد تمام سراسر کشور از هشتم تا دهم بهمنماه سال جاری برگزار خواهد شد.
وی افزود: زمان ارسال مقالات آغاز شده و تا پایان دیماه ادامه دارد؛ پس از داوری نیز، برنامهریزی لازم درخصوص نحوه ارائه مقالات انجام خواهد شد.
آقابابائیان اظهارکرد: محورهای این کنگره شامل تغییر اقلیم سلامت و جوانی جمعیت، تغییر اقلیم امنیت غذایی و تاب آوری نظام سلامت، تغییر اقلیم فعالیتهای انسانی ایمنی و محیط زیست، تغییر اقلیم وسلامت، استراتژیها، دیپلماسیها و سیاست گذاری محیط زیست، تغییر اقلیم فناوریهای نوآورانه به ویژه هوش مصنوعی و سنجش از راه دور، تغییر اقلیم و خطرات سلامت جهانی و سیارهای و خطرات مهاجرتی، تغییر اقلیم و توانمندی زنان، تغییر اقلیم و توانمندسازی پزشکان، پرستاران و متخصصان سلامت و بهداشت و تغییر اقلیم سلامت و آثار آن بر گروههای آسیب پذیر از جمله سالمندان و کودکان است.
وی تصریح کرد: علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق آدرس Ccchr ۲۰۲۶.dums.ac.ir به دبیرخانه این کنگره ارسال کنند.
دبیر کنگره بین المللی تغییر اقلیم و سلامت دزفول بیان کرد: این کنگره یکی از معتبرترین و مهمترین کنگرههایی است که در منطقه مدیترانه شرقی و خاورمیانه برگزار خواهد میشود و نخستین کنگره در این منطقه خواهد بود که میتواند به مرجعیت علمی خوزستان، دزفول و کشورمان بیانجامد.
وی افزود: امید است تا بتوانیم در شرایط تغییر اقلیم و سلامت در منطقهای که نمود اثرات تغییر اقلیم و مخاطرات آن بر سلامت مردم و سیستم نظام سلامت واضح و مبرهن است اقداماتی انجام دهیم تا به تاب آوری و ارتقای نظام سلامت و افزایش سازگاری افراد در معرض و کاهش خطر بیماریها و مشکلات سلامتی در حوزه بهداشت منجر شود.
آقابابائیان اظهار امیدواری کرد بتوانیم شرایط را به نحوی برنامهریزی کنیم که نتایج آن بتواند در برنامهریزیهای آینده و سیاست گذاریهای ملی، منطقهای و حتی جهانی اجرا شود.