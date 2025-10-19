به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، منوچهر حبیبی، در مراسم افتتاح بزرگترین مرکز همودیالیز غرب کشور در کرمانشاه، با بیان اینکه لازمه داشتن یک زندگی سالم رعایت چند مولفه در زندگی است گفت: یکی از این مولفه‌ها تغذیه سالم است، موضوعی که بخش مهمی از آن به میزان نظارت مسئولین از مزرعه تا سفره بستگی دارد و مسئولین ذیربط باید نظارت‌های خود را بر تولید سالم محصولات از مزرعه تا سفره مردم بسیار جدی و دقیق انجام دهند.

استاندار کرمانشاه با بیان اینکه یکی دیگر از مولفه‌های داشتن یک زندگی سالم تحرک بدنی و ورزش کردن است افزود: برای اینکه دچار انواع بیماری‌ها نشویم، باید روی تحرک و فعالیت بدنی اهتمام جدی داشته باشیم.

وی افزود: مسئله ورزش کردن را باید در سطح کرمانشاه به یک فرهنگ و گفتمان عمومی تبدیل کنیم، چرا که در استانی مانند کرمانشاه با آب و هوایی بسیار مناسب و شرایط جغرافیایی خوب این امکان فراهم شده تا مردم بتوانند به انجام ورزش بپردازند.

حبیبی یکی دیگر از مولفه‌های داشتن زندگی سالم را توجه به اعتقادات و مبانی دینی برشمرد و گفت: داشتن اعتقادات و مبانی دینی باعث می‌شود تا روح نیز سالم بماند و روح و جسم سالم در کنار هم می‌توانند زمینه یک زندگی خوب را برای افراد فراهم کنند.

بزرگترین مرکز همودیالیز غرب کشور مجهز به پیشرفته‌ترین دستگاه‌های درمانی، گامی مهم در ارتقاء خدمات پزشکی بیماران کلیوی و تسهیل دسترسی به درمان با کیفیت در منطقه غرب کشور محسوب می‌شود.