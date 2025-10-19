پخش زنده
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی بر تعیین تکلیف ۴۰۰ واحد مسکن ملی پهرآباد مراغه تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سید فرید موسوی در جلسه شورای مسکن مراغه گفت:بانک ها با اقساط بندی ۴۰۰ واحد مسکن ملی برای واگذاری و حل مشکل خریداران این واحدها اقدام کنند.
نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت:بخشی از خریداران این واحدها توانایی پرداخت هزینههای تمام شده این واحدها را ندارند.
امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه نیز در این جلسه گفت: واگذاری واحدها آغاز شده و خریداران با تکمیل پرونده میتوانند واحدهای خود را دریافت کنند.
امینیان افزود: تمامی زیر ساختها برای این مجتمع ایجاد شده است.
وی گفت:راه و شهرسازی استان و ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) تمامی تخفیفها و تسهیلات را برای واگذاری اعمال خواهند کرد.