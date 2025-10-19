نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی بر تعیین تکلیف ۴۰۰ واحد مسکن ملی پهرآباد مراغه تاکید کرد.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی مطرح کرد؛

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،سید فرید موسوی در جلسه شورای مسکن مراغه گفت:بانک ها با اقساط بندی ۴۰۰ واحد مسکن ملی برای واگذاری و حل مشکل خریداران این واحد‌ها اقدام کنند.

نماینده مردم مراغه و عجب شیر در مجلس شورای اسلامی گفت:بخشی از خریداران این واحد‌ها توانایی پرداخت هزینه‌های تمام شده این واحد‌ها را ندارند.

امین امینیان فرماندار شهرستان مراغه نیز در این جلسه گفت: واگذاری واحد‌ها آغاز شده و خریداران با تکمیل پرونده می‌توانند واحد‌های خود را دریافت کنند.

امینیان افزود: تمامی زیر ساخت‌ها برای این مجتمع ایجاد شده است.

وی گفت:راه و شهرسازی استان و ستاد اجرای فرمان حضرت امام(ره) تمامی تخفیف‌ها و تسهیلات را برای واگذاری اعمال خواهند کرد.