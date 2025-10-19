سرپرست فرمانداری اهواز با اشاره به اعتبار ۸۰۰ میلیارد ریالی تخصیص اعتبار به طرح اصلاح شبکه جمع آوری و دفع فاضلاب منطقه زیتون گفت: اجرای کامل این طرح، مشکلات فاضلاب در منطقه زیتون کارمندی اهواز را به طور اساسی برطرف می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عبدالعظیم شمخانی در جریان بازدید از روند پیشرفت طرح فاضلاب منطقه زیتون کارمندی اهواز بیان کرد:طرح فاضلاب زیتون کارمندی شامل ۲ خط انتقال است که یک خط در خیابان زاویه قرار دارد و حدود ۲ ماه پیش به بهره‌برداری رسید.

وی گفت: خط دوم نیز که از میدان سه‌راه فرودگاه تا محدوده ابتدایی خیابان جواهری امتداد دارد، با طول ۲ کیلومتر و قطر هزار میلی‌متر در دست اجرا است که تاکنون حدود ۶۰۰ متر از مسیر انجام شده است.

شمخانی افزود: عملیات زیرسازی و روکش آسفالت این بخش ظرف ۲۰ روز آینده اجرا می‌شود و مسیر برای تردد شهروندان بازگشایی خواهد شد.

سرپرست فرمانداری اهواز گفت: با بهره‌برداری کامل از این خط، بخش قابل توجهی از فاضلاب منطقه زیتون کارمندی به شبکه جدید منتقل خواهد شد که این طرح ضمن ارتقای بهداشت شهری، نقش موثری در کاهش مشکلات ناشی از آب‌های سطحی در زمان بارندگی خواهد داشت.

وی همچنین از حمایت‌ها و پیگیری‌های دولت و مجموعه شرکت آب و فاضلاب استان در پیشبرد این طرح قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که طرح تا سه ماه آینده به طور کامل به بهره‌برداری خواهد رسید.