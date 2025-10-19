پخش زنده
دختران جوان کشورمان در نخستین و مهمترین دیدار خود در بازیهای آسیایی جوانان، فردا به مصاف چین می روند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم هندبال جوانان دختر ایران فردا، دوشنبه، ۲۸ مهر، در نخستین دیدار خود در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان - بحرین باید مقابل چین که عنوان سومی مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا و عنوان قهرمانی آسیا در رده سنی نوجوانان را کسب کرده است، صفآرایی کند.
ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفتنیا، هستی شیخعلیزاده، فاطمه بهزادیمقدم، ملیکا صفیخانی، هستی آریانفر، تینا خوشنژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشانمهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم هندبال کشورمان در این بازیها هستند.
دیدار تیم های ایران و چین فردا، از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت کشورمان برگزار میشود و به نظر میرسد سختترین رقیب ایران در این رویداد چین باشد که در همان بازی نخست مقابل شاگردان خدیجه قانع قرار خواهد گرفت.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد، اما مسابقات تیم هندبال دختران ایران از ۲۸ مهر آغاز میشود.
در رقابتهای بخش دختران تیمهای ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند بصورت دورهای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت میکنند.