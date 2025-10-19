پخش زنده فوتبال لیورپول و منچستریونایتد و ختافه و رئال مادرید در برنامه «لذت فوتبال»، پخش زنده فوتبال یوونتوس و کومو و مصاف تاتنهام - استون ویلا از شبکه های ورزش و سه سیما تقدیم علاقه مندان می شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، لیورپول و منچستریونایتد امشب از ساعت ۱۸:۳۰ در یکی از هیجان‌انگیزترین مسابقات فصل لیگ برتر انگلیس به مصاف هم می‌روند و این مسابقه به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

تیم‌های فوتبال لیورپول و منچستریونایتد امشب ۲۷ مهر از ساعت ۱۸:۳۰ در چارچوب رقابت‌های هفته هشتم لیگ برتر انگلیس ۲۶_۲۰۲۵ و در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های فصل لیگ برتر به مصاف یکدیگر خواهند رفت.

این رقابت در قالب برنامه زنده «لذت فوتبال» و با گزارشگری محمدرضا احمدی روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

رقابت زنده ختافه و رئال مادرید

تیم‌های ختافه و رئال مادرید در هفته نهم لالیگا، امشب از ساعت ۲۲:۳۰ در شبکه ورزش با هم به رقابت خواهند پرداخت.

برنامه زنده «لذت فوتبال» در جریان برگزاری رقابت‌های هفته نهم لیگ لالیگا اسپانیا ۲۶_۲۰۲۶، امشب یکشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۲۲:۳۰ تقابل بین دو تیم ختافه و رئال مادرید را با گزارشگری مجید عابدی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌کند.

رئال مادرید در هفت دیدار اخیر خود مقابل ختافه پیروز شده است. ختافه در تاریخ حضور خود در لالیگا، بیش از هر تیم دیگری مقابل رئال مادرید شکست خورده است.

پخش زنده فوتبال یوونتوس و کومو

شبکه ورزش در هفته هفتم فوتبال سری آ ایتالیا، امروز از ساعت ۱۴ دیدار دو تیم کومو و یوونتوس را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری رقابت‌های هفته هفتم فوتبال سری آ ایتالیا ۲۶_۲۰۲۵، امروز یکشنبه ۲۷ مهر از ساعت ۱۴ تقابل بین دو تیم یوونتوس و کومو را با گزارشگری علیرضا علیفر و به صورت زنده پخش خواهد کرد.

کومو در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۱ گل خورده و ۱۶ گل به ثمر رسانده است.

یوونتوس در ۱۰ بازی قبلی، مجموعا ۱۳ گل خورده و ۱۹ گل به ثمر رسانده است.

مصاف تاتنهام - استون ویلا

دو تیم انگلیسی تاتنهام و استون ویلا در چارچوب رقابت‌های لیگ برتر با هم دیدار می‌کنند که این مسابقه به صورت زنده از شبکه سه سیما پخش می‌شود.

ازهفته هشتم لیگ جزیره امشب فوتبال تیم‌های تاتنهام و استون ویلا به صورت زنده در برنامه «گزارش ورزشی» پخش می‌شود.

این بازی ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه تاتنهام واقع در شهر لندن برگزار می‌شود. عباس قانع گزارش این بازی را به عهده دارد.