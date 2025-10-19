هم‌کلاسی‌های فرزندان شهید سرافراز سرهنگ پاسدار محمد سهرابی از ورود به کلاس درس استقبال کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، هم‌کلاسی های فرزندان شهید سرافراز سرهنگ پاسدار محمد سهرابی،از ورود آنها در کلاس درس سنگر تعلیم وتعلم استقبال کردند همچنین در این مراسم تعدادی از مسئولان ،فرزندان شهید ،را از منزل تا مدرسه بدرقه وهمراهی کردند.

شهید سرافراز سرهنگ محمد سهرابی که در حملات ناجوانمردانه رژیم صهیونسیتی مجروح شده بود بعداز تحمل ماهارنج وسختی ناشی از مجروحیت، دوشنبه هفته قبل به شهادت رسید.