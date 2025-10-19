پخش زنده
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با اشاره به پرداخت کامل بهای گندم تحویل داده شده به دولت، ابراز امیدواری کرد: قیمت مصوب خرید تضمینی گندم هرچه زودتر اعلام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عطاالله هاشمی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران در گفتوگو با بخش خبری ساعت ۱۴ امروز یکشنبه ۲۷ مهر ۱۴۰۴ اعلام کرد؛ با پرداخت مبلغ ۴ هزار و ۹۶۹ میلیارد تومان از باقیمانده بهای گندمهای تحویل داده شده به دولت، کل مطالبات امسال تسویه شد.
هاشمی با بیان اینکه امسال نزدیک به ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار تن گندم مازاد بر مصرف کشاورزان به ارزش حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان به سیلوهای دولتی تحویل داده شد، اظهار داشت: حدود ۵ درصد از این مبلغ هنوز پرداخت نشده بود که دیروز توسط سازمان هدفمندی یارانهها در اختیار بانک کشاورزی قرار گرفت تا از امروز به حساب کشاورزان واریز شود.
رئیس بنیاد ملی گندمکاران با خدا قوت به کشاورزان و دست اندرکاران تامین امنیت غذایی مردم، از همراهی و همکاری سازمان برنامه و بودجه، سازمان هدفمندی یارانهها و وزارت جهاد کشاورزی قدردانی کرد و افزود: امیدواریم تلاشها برای تولید هرچه بهتر و بیشتر در فصل جدید ادامه یابد و کشاورزان با تکیه بر عنایت و برکت الهی فعالیت خود را مضاعف کنند.
وی درباره قیمت خرید تضمینی گندم در فصل آتی نیز اظهار داشت: در جلسه هفته گذشته شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی با حضور نمایندگان دستگاههای ذیربط دولتی، مجلس و نمایندگان کشاورزان برگزار شد به قیمت خوبی رسیدیم که مورد رضایت کشاورزان خواهد بود و امیدواریم رقم مصوب همراه با طرحهای تشویقی که در کنار آن گنجانده شده باعث شود که سال خوبی در زمینه تولید داشته باشیم و همانند سال گذشته به خودکفایی نسبی برسیم.
هاشمی تصریح کرد: رسیدن به خودکفایی در تامین گندم و قطع کامل وابستگی به لطف خدا با همت کشاورزان و همراهی مسئولان شدنی است.