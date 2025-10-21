چهار عدد کپسول اکسیژن و چهار عدد دستگاه مانومتر به همت خیران به بیمارستان امام خمینی (ره) آباده اهدا شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،سرپرست مدیریت بیمارستان امام خمینی (ره) شهرستان آباده گفت: به همت ۲ پزشک خیر این بیمارستان، چهار عدد کپسول اکسیژن و چهار عدد دستگاه مانومتر به ارزش بیش از ۳۰۰ میلیون ریال به این بیمارستان اهدا شد.

محمدرضا نیکو افزود: اقلام اهدایی شامل مجموعه‌ای از تجهیزات حیاتی بود که برای پاسخگویی به نیاز‌های درمانی فوری این بیمارستان در نظر گرفته شده‌اند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.