به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، یک شرکت دانش بنیان موفق به دستیابی به دانش فنی و ساخت نانو فوم دانه‌های پلی پروپیلن انبساطی شدند.

این محصول فناورانه که در حوزه‌های مختلف صنعتی و حتی پزشکی کاربرد دارد باعث جلوگیری از خروج ۷ میلیون یورو ارز از کشور شده است.

همچنین متخصصان این شرکت دانش بنیان برای نخستین بار در ایران اقدام به تولید این ماده کرده‌اند.

با تولید نانو فوم دانه‌های پلی پروپیلن انبساطی، ایران در جمع تولیدکنندگان این محصول در جهان قرار دارد. این شرکت با حذف وابستگی به واردات، نقش مؤثری در صرفه‌جویی ارزی ایفا می‌کند.