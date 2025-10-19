رئیس دفتر استعداد درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز از افتخارآفرینی دانشجویان در سی‌امین المپیاد علمی دانشجویی خبر داد و گفت: دانشجویان این دانشگاه، موفق به کسب یک مدال طلا، یک مدال برنز و سه رتبه دو رقمی در المپیاد علمی دانشجویی کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر الهام حویزی اظهار کرد: بر این اساس، رضا برمک، دانشجوی رشته الهیات و معارف اسلامی موفق به کسب رتبه اول کشوری و مدال طلا شد.

وی بیان کرد: همچنین محمد یاسین‌پوراسکندری، دانشجوی رشته زیست‌شناسی، رتبه سوم کشوری را کسب کرده و مدال برنز این رقابت علمی را از آن خود کرد.

رئیس دفتر استعداد درخشان دانشگاه شهید چمران اهواز، با اشاره به کسب رتبه‌های دو رقمی از سوی سه دانشجوی دیگر، عنوان کرد: در این دوره از المپیاد، پرستو محمودی زودجانی، رتبه ۱۷ کشوری رشته روانشناسی، عیسی کیانی، رتبه ۱۸ کشوری رشته شیمی و احمد حمیدیان مقدم، رتبه ۲۰ کشوری رشته علوم اقتصادی را به دست آوردند.

دکتر حویزی با تبریک این موفقیت به جامعه دانشگاهی شهید چمران اهواز، برای این دانشجویان آرزوی موفقیت کرد.