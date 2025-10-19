پخش زنده
در مراسمی از ۳۵ واحد نمونه صنعتی و معدنی هرمزگان تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ خلیل قاسمی مدیر کل صنعت، معدن و تجارت هرمزگان در این مراسم گفت: افزایش اشتغال و نوآوری در تولید و صادرات از شاخصهای انتخاب واحدهای نمونه است.
معاون رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و مناطق محروم نیز در این مراسم گفت: با وجود برخی ناترازیها، هرمزگان در بخشهای صادرات غیرنفتی، فولاد، پالایش و صنایع معدنی سهم چشمگیری از تولید ملی را به خود اختصاص داده است.
عبدالکریم حسین زاده افزود: در ماههای اخیر اختیارات گستردهای به استانداران واگذار، و میزهای مشترک اقتصادی با کشورهای همسایه ایجاد شده تا استانهایی از جمله؛ هرمزگان بتوانند محور تعاملات اقتصادی منطقهای ایران باشند.
وی گفت: سیاست دولت، کاهش مداخلههای اداری و ایفای نقش پشتیبان برای تولیدکنندگان است.
معاون رئیس جمهور در توسعه امور روستایی و مناطق محروم افزود: دولت موظف است با اقدام عملی اعتماد فعالان اقتصادی را جلب کند.
حسین زاده گفت: یکی از نمونههای این رویکرد، حل مسئله ناترازی انرژی و گسترش انرژیهای تجدیدپذیر در یک سال اخیر است.
استاندار هرمزگان نیز گفت: صنعتگران و معدنکاران طلایهداران توسعه صنعتی استان هستند.
محمد آشوری افزود: در کنار صنعتگران هستیم و با تدبیر، عقلانیت و کار کارشناسی دغدغهها و مشکلات آنها را دنبال میکنیم.
وی گفت: افزایش بیش از دو برابری صنعت و معدن هرمزگان نشاندهنده ظرفیتهای بالای این استان در مسیر توسعه صنعتی کشور است.
استاندار هرمزگان افزود: هرمزگان به دلیل ترکیب مزیتهای متنوع، جزو پنج استان حیاتی کشور از نظر امنیت ملی و پدافند غیرعامل محسوب میشود و به همین علت توسعه صنعتی این استان اهمیت ویژهای دارد.