وزارت ورزش به مناسبت هفته تربیت‌بدنی، اماکن ورزشی تحت پوشش ادارات کل استان‌ها، هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها را ۲ روز به صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار می‌دهد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، بنا به دستور وزیر ورزش و جوانان و با هماهنگی معاونت امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی، مقرر شد همه اماکن ورزشی تحت پوشش ادارات کل ورزش و جوانان استان‌ها، هیئت‌های ورزشی و فدراسیون‌ها، چهارشنبه و پنجشنبه، ۳۰ مهر و یکم آبان به‌صورت رایگان در اختیار عموم مردم قرار گیرد.

این طرح با هدف بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود، تشویق شهروندان به مشارکت در فعالیت‌های ورزشی و ترویج فرهنگ ورزش در جامعه اجرا می‌شود.

دستورالعمل اجرایی این طرح به ادارات کل ورزش و جوانان سراسر کشور ابلاغ شده و شهروندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به ادارات مربوطه مراجعه کنند.