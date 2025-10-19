پخش زنده
معاون صنایعدستی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان بوشهر از برگزاری برنامه فرهنگی و هنری پنجشنبه بازار هنر با هدف ترویج هنرهای سنتی و حمایت از تولیدات هنرمندان و صنعتگران استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خلیل رازه اظهار داشت: این برنامه با همکاری مجموعه فرهنگی شیخ حسین چاهکوتاهی در امامزاده برگزار میشود و فرصتی است تا هنرمندان و صنعتگران بوشهری بتوانند آثار و تولیدات خود را در فضایی فرهنگی و صمیمی به نمایش بگذارند.
وی افزود: پنجشنبه بازار هنر از اول آبان آغاز میشود و تا پایان سال جاری بهصورت دورهای و با حضور گروههای مختلف از هنرمندان و صنعتگران در محل امامزاده شیخ حسین چاهکوتاهی ادامه خواهد داشت.
رازه با تأکید بر حمایت از حضور فعال هنرمندان در این رویداد گفت: فضای نمایشگاهی در اختیار شرکتکنندگان بهصورت رایگان واگذار میشود و هنرمندان تنها مسئول تأمین میز و صندلی مورد نیاز خود خواهند بود.
وی افزود: علاقهمندان به شرکت در این برنامه میتوانند از طریق پیام در فضای مجازی به شماره ۰۹۱۷۳۷۳۳۷۰۲ اعلام آمادگی نمایند تا هماهنگیهای لازم برای حضور آنان انجام گیرد.