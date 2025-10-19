پخش زنده
پویانمایی قصههای لینا لونا جدیدترین اثر تولیده شده به همت مرکز پویانمایی صباست که امروز در مراسمی با حضور محمدصادق باطنی رئیس مرکز کودک و نوجوان سیما و دست اندرکاران تولید این مجموعه برگزار شد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما ، قصههای این مجموعه پویانمایی، حامل پیامهای اخلاقی، انسانی و دینی است که به زبانی کودکانه، با اشعار مصطفی رحماندوست، موسیقیهای دلنشین مهدی زارع ساخته شده است.
باطنی در این مراسم با تاکید بر اهمیت ساخت آثار کودک و نوجوان گفت: مجموعه پویانمایی لینا لونا از جمله آثار اقتباسی است که برای مخاطب خردسال ساخته شده. قصههای این مجموعه مبتنی بر کتابهای خانم کلر ژوبرت، به تهیه کنندگی و کارگردانی امیر کساوندی در ۱۸ قسمت ۹ دقیقهای تولید شده است.
وی افزود: پخش این مجموعه هم اکنون در شبکه مثبت پویا در بستر تلوبیون آغاز شده و به زودی روی آنتن شبکه کودک هم خواهد رفت.
در ادامه این برنامه، مصطفی رحماندوست، موزیکال بودن قسمتهایی از این مجموعه را از جمله مهمترین ویژگیهای آن عنوان کرد و گفت: اینکه این مجموعه پویانمایی مبتنی بر موسیقی اصیل ایرانی و لالاییها تولید شده کمک میکند که ذهن و گوش مخاطب خردسال به آواها و ترانههای ایرانی عادت کند.