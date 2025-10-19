معاون سیاسی امنیتی استاندار:
آگاهسازی و فرهنگسازی برای جوانی جمعیت ضروری است
معاون سیاسی امنیتی استاندار، در نشست ستاد استانی حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، با تأکید بر ابعاد گسترده پدیده کاهش موالید، اعلام کرد که این کاهش تنها ریشه در مسائل اقتصادی ندارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، احمدپور با استناد به آمار مناطق مرزی که علیرغم مشکلات اقتصادی با نرخ زاد و ولد بالاتری مواجه هستند، خاطرنشان کرد: آگاهسازی و فرهنگسازی در این خصوص ضروری است.
وی با اشاره به اینکه آینده کشور به زاد و ولد جمعیت بستگی دارد، هشدار داد که سالمندی جامعه آینده، اقتدار کشور را به خطر میاندازد.
احمدپور همچنین با مقایسه وضعیت جمعیتی ایران با همسایگان، یادآور شد که کشورهایی، چون افغانستان و عراق شاهد افزایش جمعیت هستند.
وی توسعه مراکز بهداشتی در روستاها را عاملی مهم در کمک به افزایش زاد و ولد در این مناطق دانست و تأکید کرد که برای جوانی جمعیت، همه اقشار و دستگاههای مختلف باید کمک کرده و فرهنگسازی در این زمینه را جدی بگیرند.
تسهیلات برای کلینیک خصوصی ناباروری در قزوین
میرزاده، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی هم اعلام کرد که در راستای حمایت از مراکز تخصصی، تسهیلات لازم به کلینیک خصوصی و تخصصی ناباروری ارائه شده و فرآیند صدور مجوز و تغییر نام آن نیز تکمیل شده است.
فاطمه محمدبیگی، نماینده مردم قزوین، البرز و آبیک در مجلس، با اشاره به نیاز واقعی زوجین، اعلام کرد که ظرفیت کلینیک خصوصی ناباروری در قزوین کافی نیست.
وی اشاره کرد که تعدادی از زوجین برای طی کردن روند درمان خود مجبور به مراجعه به استانهای همجوار مانند تهران، رشت و قم هستند، هرچند که تعدادی نیز پروسه درمانی خود را در داخل قزوین دنبال میکنند.
محمدبیگی بر لزوم بهرهبرداری از تمامی ظرفیتهای موجود تأکید کرد و گفت: جهاد دانشگاهی که خدمات تلهمدیسین ارائه میدهد، میتواند بیماران خود را به تهران ارجاع دهد و لزوماً نباید تنها به کلینیک خصوصی در قزوین ارجاع داده شوند.
وی همچنین یادآور شد که خدمات ارائه شده در جهاد دانشگاهی ماهیت نیمهدولتی دارد که میتواند مکمل خدمات دیگر مراکز باشد.
محمدبیگی ضمن درخواست بستههای حمایتی ویژه از سوی راه و شهرسازی و سایر دستگاهها برای خانوادههای دارای دو قلو و بیشتر، از روند کُند اعطای زمین به خانوادههای دارای سه فرزند به بالا گلایه کرد.
وی با اشاره به اینکه تاکنون بیش از سه هزار و ۹۰۰ خانواده از این طرح بهرهمند شدهاند و زمینهایی نیز در دست آمادهسازی است، خواستار شد که تخصیص زمین صرفاً به شهرکهایی مانند مهرگان محدود نشود و در شهرهای کوچک استان نیز زمین به خانوادههای واجد شرایط تعلق گیرد.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی قزوین هم در ادامه بحثهای مرتبط با جوانی جمعیت، بر ضرورت تقویت مراکز درمان ناباروری در بخش دولتی تأکید کرد و وضعیت فعلی را نیازمند مداخله جدی دانست.
طاهر احمدی، اظهار داشت که حدود ۲۰ درصد از جمعیت نابارور و مایل به فرزندآوری هستند و باید به آنها کمک کرد.
وی با اشاره به هزینههای بالای درمان، خاطرنشان ساخت که درمان ناباروری گران است و باید به این زوجین کمک شود.
رئیس دانشگاه همچنین بر موضوع پیشگیری از سقط جنین تأکید ویژه کرد. وی موانع اصلی فرزندآوری در شرایط فعلی را کاهش نرخ ازدواج، افزایش نرخ طلاق و مشکلات معیشتی دانست.
رئیس شورای هماهنگی بانکهای استان، با ارائه گزارشی از عملکرد پرداخت تسهیلات مرتبط با جوانی جمعیت و ازدواج از ابتدای اجرای طرحها (از سال ۱۴۰۰ تا کنون)، به تفکیک آمارها پرداخت.
حسینی افزود: در حوزه تسهیلات فرزندآوری، ۸۱ درصد از کل مبلغ مصوب از ابتدای طرح تا کنون پرداخت شده است.
وی جزئیات این پرداختها را اینگونه تشریح کرد: از مجموع بیش از ۵۲ هزار نفر ثبتنام کننده، برای بیش از ۴۲ هزار نفر پرداخت انجام شده است و در حال حاضر بیش از ۵ هزار نفر در صف انتظار دریافت تسهیلات هستند.
رئیس شورای هماهنگی بانکها همچنین به آمار وام ازدواج اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۰ تا کنون، ۷۴ هزار نفر برای وام ازدواج ثبتنام کردهاند که از این تعداد، ۶۵ هزار نفر موفق به دریافت وام شدهاند که نشاندهنده تحقق ۸۹ درصدی تعهدات در این بخش است.
غلامرضایی، مدیر کل بهزیستی استان هم اعلام کرد که در حال حاضر، ۴۶۱ خانواده دارای فرزند دوقلو، ۲۲ خانواده دارای فرزند سه قلو و ۲ خانواده دارای فرزند چهار قلو تحت پوشش حمایتهای این نهاد قرار دارند.
غلامرضایی همچنین تأکید کرد که خدمات ارائه شده به این خانوادهها شامل مواردی، چون پرداخت مستمری، ودیعه مسکن و ودیعه اشتغال است.
وی اذعان داشت که این خدمات بهزیستی کمتر شناخته شده است و خواستار افزایش آگاهی عمومی نسبت به این حمایتها شد.