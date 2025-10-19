سی‌وهفتمین جلسه شورای ستاد راهبری و نظارت فرهنگی و اجتماعی با محوریت بررسی وضعیت بازی‌های رایانه‌ای در کشور برگزار شد و آمار‌ها نشان می‌داد که سهم بازی‌های بومی در سبد مصرف بازیکنان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، براساس اعلام روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، در این جلسه، محمد حاجی‌میرزایی، مدیرعامل بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، با ارائه گزارشی از وضعیت مصرف بازی‌های رایانه‌ای در کشور، به سه اتفاق کلیدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ اشاره کرد.

وی در این جلسه اظهار داشت: افزایش سن بازیکنان، جهش در هزینه خانواده‌ها برای تهیه سخت افزار نظیر کنسول و هزینه صرف شده برای بازی‌های موبایلی، کنسولی و رایانه‌ای و کاهش سهم بازی‌های بومی در سبد مصرف بازیکنان در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ سه اتفاق کلیدی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۰ بوده است.