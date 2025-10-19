استاندار کهگیلویه و بویراحمد در برنامه ملاقات مردمی با ۸۰ نفر از هم استانی‌ها، مشکلات آنها را مورد بررسی قرار داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، یداله رحمانی در ادامه برنامه ملاقات عمومی روزهای شنبه گفت از بدو ورود به استان، هر هفته و هر بار تا ۲۵ نفر از کسانی که در سامانه‌ مربوطه ثبت‌نام کرده و مشکلاتشان از طریق دستگاه‌های اجرایی قابل حل نبوده، مورد رسیدگی قرار دادیم.

رحمانی عنوان کرد: تعداد متقاضیان ملاقات روندی افزایشی داشته و در حال حاضر حدود ۳۰۰ نفر نام‌نویسی کردند که به منظور رسیدگی سریع‌تر به مسائل و مشکلات مردم از هفته گذشته ظرفیت این جلسات را افزایش دادیم.

استاندار اظهار داشت: هفته گذشته به مشکلات ۶۰ نفر رسیدگی کردیم و این تعداد را در هر نوبت افزایش دادیم و در نشست امروز با حضور معاونین استانداری و تعدادی از مدیران دستگاه‌های مختلف به مشکلات ۸۰ نفر رسیدگی شد.

وی اظهار امیدواریم کرد با تداوم برگزاری جلسات با این ظرفیت جدید، بتوانیم حداکثر ظرف یک ماه آینده، نوبت تمامی ثبت‌نام‌ کنندگان را فراهم کرده و مسائل آنان را در کمترین زمان ممکن رسیدگی کنیم.

استاندار تاکید کرد: انتظار می‌رود تصمیماتی که در این جلسات اتخاذ می‌شود در کمترین زمان ممکن توسط مدیران پیگیری و اجرایی شود و رضایت‌مندی مراجعه کنندگان را به همراه داشته باشد.

رحمانی گفت: امیدوارم دولت مردمی وفاق ملی، صدای مردم را از این طریق شنیده و گره از مشکلات آنان باز شود که این مسیر، یکی از راه‌های مهم برای تأمین رضایتمندی ارباب رجوع و پاسخگویی به مطالبات به حق مردم است.

وی عنوان کرد: مهم‌ترین مطالبات مردم در زمینه تسهیلات و حمایت‌های اعتباری، حل مسائل و مشکلات واحدهای تولیدی و کارآفرینی، موضوعات مرتبط با اشتغالآفرینی، مسائل استخدامی و جذب نیروی انسانی، مشکلات عمرانی در حوزه‌های مختلف و مسائل مربوط به آب، برق، گاز و سایر امور رفاهی حوزه سکونتی است.

استاندار خاطرنشان کرد: کلیه این موارد با دقت ثبت و به مسئول مربوطه ارجاع می‌شود و پیگیری مستمر آن تا حصول نتیجه نهایی در دستور کار خواهد بود.