به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه در اطلاعیه‌ای از شهادت جمعی از سران طوایف اهل‌سنت در حمله گروهک‌های وابسته به رژیم صهیونی خبر داد.

روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تاکید کرده این اقدامات وحدت شیعه و سنی را خدشه‌دار نخواهد کرد و به عاملان این ترور هشدار داده به‌زودی به سزای اعمال شان خواهند رسید.