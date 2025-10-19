پخش زنده
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیهای از شهادت جمعی از سران طوایف اهلسنت در حمله گروهکهای وابسته به رژیم صهیونی خبر داد.
روابط عمومی قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه تاکید کرده این اقدامات وحدت شیعه و سنی را خدشهدار نخواهد کرد و به عاملان این ترور هشدار داده بهزودی به سزای اعمال شان خواهند رسید.