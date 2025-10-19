رونمایی از بازی مجازی «بوسه بر خط» در جشنواره شادبوم
دبیر نخستین جشنواره شادبوم گفت: جشنواره شادبوم با محوریت پویش «پرچم بالاست» و بازی «بوسه بر پرچم» نمونهای موفق از تلفیق فرهنگ ایرانی-اسلامی با فناوریهای نوین است که میتواند الگویی برای تولید محتوای اصیل و اثرگذار در فضای مجازی باشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، محمد یقینی گفت: همزمان با برگزاری جشنواره شادبوم، بازی تعاملی و پرمخاطب «بوسه بر پرچم» رونمایی شد.
وی افزود: بازی بوسه بر پرچم که در بستر مجازی و در سایت پویش «پرچم بالاست» به نشانی parchambalast.ir قابل دسترسی است، این امکان را به کاربران میدهد تا به صورت نمادین و مجازی، عشق و احترام خود را با فرستادن بوسه بر روی پرچم ایران ابراز کنند.
دبیر نخستین جشنواره شادبوم گفت: این پویش و بازی مجازی، تنها یک سرگرمی نیست، بلکه با بهرهگیری از قالب جذاب بازی و در بستر دیجیتال، به خوبی با نسل جوان و دغدغههای آنان ارتباط برقرار میکند و میهنپرستی را با زبان و ابزاری که برای آنان آشنا و جذاب است، ترویج میدهد.
یقینی ادامه داد: این حرکت نمادین، به کاربران از سراسر ایران و حتی ایرانیان مقیم خارج از کشور این فرصت را میدهد که در یک اقدام واحد و مشترک مشارکت کنند و این حس اشتراک و اتحاد را تقویت میکند.