مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان یزد: این ستاد مردمی همواره در تمام مناسبت‌ها اقدام به برگزاری پویش می‌کند که در این راستا به الگوی کشوری تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمد علی شاه حسینی افزود: پویش هر هیئت آزادی یک زندانی در ایام ماه محرم اجرا شد که با اجرای این پویش در سال جاری، ۱۵ زندانی از بند آزاد شدند. همچنین پویش قدم قدم تا آزادی ویژه ایام ماه صفر، آزادی ۱۰ زندانی را به همراه داشت.

وی گفت: با اجرای پویش وحدت رهایی ویژه میلاد با سعادت حضرت محمد (ص) و هفته وحدت هم ۳۰ زندانی از زندان آزاد شدند. در کنار این پویش می‌توان به پویش بزرگ دوشنبه‌های رهایی اشاره کرد که هر هفته دوشنبه، ضمن بازدید از خانه‌های سنتی و قدیمی یزد اقدام به برگزاری پویش آزادی زندانیان می‌شود.

مدیر نمایندگی ستاد مردمی دیه استان اظهار داشت: مشارکت مدارس در آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و اختصاص هزینه‌های مراسم ختم، سوم، چهلم و سالگرد به آزادی زندانیان نیز سبب شده تا یزد به الگوی کشور مبدل شود.