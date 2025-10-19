با اجرای طرح های مقابله با سرقت، تقویت گشت های ویژه پلیس و همراهی مردم، کیف قاپی در خراسان رضوی کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی گفت: جرم «کیف قاپی» در استان، شامل سرقت کیف یا وسائل داخل آن در مترو، اتوبوس یا معابر و اماکن شلوغ در شش ماه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۳۲ درصد کاهش یافت.

سرهنگ کارآگاه نبی اله مرادی افزود: کاهش این جرم در در پی اجرای طرح های مداوم و برنامه ریزی شده در حوزه مقابله با سرقت، تقویت گشت های ویژه پلیس آگاهی ویژه در کلانشهر مشهد و همراهی مردم و رعایت توصیه‌ های پلیسی میسر شده است.

وی بیان کرد: با تلاش شبانه روزی کارآگاهان پلیس آگاهی در سراسر استان، کشفیات قابل توجهی نیز در حوزه سرقت روی داده است که در خصوص سرقت لوازم و قطعات خودرو ۲۶ درصد، سرقت مغازه ۶۵ درصد و سرقت احشام نیز ۲۷ درصد افزایش کشفیات ثبت شده است.

رئیس پلیس آگاهی خراسان رضوی ادامه داد: در حوزه مبارزه جرایم با جعل و کلاهبرداری نیز با برنامه ریزی های صورت گرفته و اطلاع رسانی های لازم به شهروندان شاهد کاهش وقوع این جرائم در نیمه نخست امسال بوده ایم.

سرهنگ مرادی گفت: در بازه زمانی یاد شده جرایم کلاهبرداری چهار درصد و جعل نیز ۲۳ درصد کاهش وقوع را شاهد بوده ایم که امیدواریم در ادامه سال با تلاش پلیس و همکاری و همراهی مردم، کاهش بیشتری را در وقوع این جرایم شاهد باشیم.