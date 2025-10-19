



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،به مناسبت چهارم آبان‌ماه،همزمان با سومین سالگرد حمله تروریستی به حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع)، مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، مذهبی و هنری با حضور خانواده‌های معظم شهدا، زائران و مجاوران در سومین حرم اهل‌بیت (ع) برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم میرشکاری، معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر، با اشاره به تأکید مقام معظم رهبری بر ماندگاری این حادثه در تاریخ ایران، خواستار توجه ویژه دستگاه‌های فرهنگی و رسانه‌ای به بازنمایی این واقعه شد.

وی گفت: برنامه‌های بزرگداشت از پنج‌شنبه اول آبان‌ماه آغاز می‌شود. در این شب، حجت‌الاسلام حامد کاشانی سخنرانی خواهد داشت و حاج سعید و حاج محمدحسین حدادیان به مرثیه‌سرایی می‌پردازند. جمعه دوم آبان‌ماه نیز حجت‌الاسلام علیرضا پناهیان و حاج میثم مطیعی در مراسمی مشابه حضور خواهند داشت. اجرای هر دو مراسم بر عهده نجم‌الدین شریعتی است.

میرشکاری افزود: در روز یک‌شنبه چهارم آبان‌ماه، آیین گلباران قبور مطهر شهدای حرم با حضور خدام و خانواده‌های شهدا برگزار می‌شود.

معاون فرهنگی، اجتماعی و تبلیغات اسلامی حرم مطهر گفت: همچنین مسابقه بزرگ کتابخوانی «وصال خونین» از اول تا چهارم آبان‌ماه به‌صورت اینترنتی برگزار خواهد شد. علاقه‌مندان می‌توانند نسخه PDF کتاب را از پایگاه اطلاع‌رسانی حرم مطهر دریافت و در آزمون شرکت کنند.