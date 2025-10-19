مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران: پاسداشت مقام فرهیختگان و هنرمندان در زمان حیات آنان ضروری است.

نخستین همایش چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نور برگزار شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ نخستین همایش چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نور در سالن اجتماعات مجتمع فرهنگی و هنری پیامبر اعظم (ص) شهر رویان برگزار شد.

در این آیین که با حضور مسئولان استانی، شهرستانی و جمعی از اهالی فرهنگ و هنر برگزار شد، از هفت چهره برجسته فرهنگی و هنری شهرستان نور تجلیل به عمل آمد.

محمد محمدی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در این مراسم گفت: هدف از برگزاری این همایش، پاسداشت مقام فرهیختگان و هنرمندان در زمان حیات آنان و قدردانی از تلاش‌های چند دهه‌ای این چهره‌های ماندگار در اعتلای فرهنگ و هنر مازندران است.

وی افزود: شهرستان نور پنجمین شهرستان استان مازندران است که میزبان این همایش شده و با استقبال باشکوه مردم و اهالی فرهنگ همراه بود.



محمدی همچنین از برگزاری همایش ملی جایزه ادبی نیما در ۲۲ آبان‌ماه سال جاری به میزبانی شهرستان نور خبر داد و گفت: بیست و یکم آبان، سالروز تولد نیما یوشیج در زادگاه او یوش گرامی داشته می‌شود و روز بعد، مراسم ملی جایزه ادبی نیما در شهر نور برگزار خواهد شد.

عبدالوحید فیاضی نماینده مردم نور و محمودآباد در مجلس شورای اسلامی نیز با تبریک به چهره‌های برگزیده، گفت: شهرستان نور سرشار از مفاخر فرهنگی و هنری است و برگزاری چنین همایشی فرصتی است برای پاسداشت تلاش کسانی که عمر خود را در راه فرهنگ، هنر و رسانه صرف کرده‌اند.

وی افزود: این عزیزان با وجود همه سختی‌ها و بی‌مهری‌ها در مسیر فرهنگ و هنر ایستاده‌اند و الگویی شایسته برای نسل جوان به شمار می‌روند.

این همایش با اجرای برنامه‌های متنوع هنری از جمله موسیقی محلی، شعرخوانی و نمایش کوتاه همراه بود و در پایان از چهره‌های ماندگار فرهنگ، هنر و رسانه شهرستان نور با اهدای لوح سپاس و تندیس ویژه تجلیل شد.