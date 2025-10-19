پخش زنده
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشورگفت: بیش از ۱۷ میلیون هکتار پهنه ملی استان کرمان به طور کامل حدنگاری شده و حدنگاری اراضی کشاورزی بیش از ۶۰ درصد اجرا شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، آقای بابایی در جیرفت و در جلسه شورای حفظ حقوق بیت المال جنوب استان در دادگستری جیرفت با اشاره به پیشرفتهای کشور در حوزه حدنگاری گفت: بیش از ۱۷ میلیون هکتار پهنه ملی استان کرمان به طور کامل حدنگاری و سنددار شده همچنین حدنگاری اراضی کشاورزی بیش از ۶۰ درصد انجام شده و رو به رشد است.
رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با مقایسه ۶ ماه اول سال جاری با سال گذشته، از رشد ۵۰ درصدی در صدور آرای تثبیت مالکیت و صدور سند در استان کرمان خبر داد.
وی بیان کرد: بیش از ۱۹ هزار سند در حوزه مسکن ملی، بنیاد مسکن، شهرکهای صنعتی، گلخانهها و موقوفات صادر شده و گلخانهها که یکی از بسترهای توسعه کشاورزی است، پنج هزار و ۴۰۰ فقره سند از ابتدای امسال برای آنها صادر شده است.
بابایی همچنین به طرحهای توسعهای پس از سفر رئیس قوه قضاییه به کرمان در سال ۱۴۰۳ اشاره کرد و گفت: طرحهایی در شهرستانهای منوجان، عنبرآباد، فهرج، ریگان، رودبار جنوب و منطقه سه آغاز شده که در هفته قوه قضاییه سال آینده افتتاح خواهند شد. سه طرح از ۶ طرح مربوط به جنوب کرمان است
وی با اشاره به افتتاح ساختمان ادارات ثبت شهرستان کوهبنان و نمایندگی رابر همزمان با سفرش به جنوب کرمان، افزود: این اقدامات در سطح کشوری، بخشی از تلاشها برای تقویت نظام ثبت رسمی و کاهش فساد اداری است که میتواند به توسعه اقتصادی، کشاورزی و صنعتی کشور کمک کند و ورودی پروندههای قضایی را به طور قابل توجهی کاهش دهد.