اجرای نمایش برای کودکان بستری در بیمارستان شهید رجایی

گروهی از هنرمندان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در بخش کودکان بیمارستان شهید رجایی تهران لحظه‌هایی شاد و پرامید برای بیماران و خانواده‌های آنان رقم زدند.