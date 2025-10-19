اجرای نمایش برای کودکان بستری در بیمارستان شهید رجایی
گروهی از هنرمندان مرکز تولید تئاتر و تئاتر عروسکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با حضور در بخش کودکان بیمارستان شهید رجایی تهران لحظههایی شاد و پرامید برای بیماران و خانوادههای آنان رقم زدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، براساس اعلام اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل کانون، در این برنامهی که در مرکز قلب کودکان بیمارستان شهید رجایی برگزار شد، هنرمندان صادق کیانیمقدم، محمدعلی یزدانشناس، مریم خاکسارتهرانی، حسین تولائی، فاطمهسادات حسینی و... با همراهی عروسکهای دارا و سارا و همچنین عروسک تنپوش دلقک به اجرای نمایش عروسکی، قصهگویی و بازی برای کودکان پرداختند.
هنرمندان مرکز تئاتر کانون پیشتر در بیمارستان کودکان بهرامی تهران نیز به اجرای برنامه پرداختند و مشابه این برنامه در بیشتر استانها و شهرهای کشور نیز از سوی مربیان کانون انجام شد.