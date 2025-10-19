پخش زنده
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید گفت: دولت، با تأکید وزیر راه و شهرسازی، واحدهای مسکونی شهرهای جدید را با تمامی خدمات پشتیبان در سریعترین زمان ممکن به متقاضیان تحویل میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید در همراهی با مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی در ستاد جامع ارتباط مردمی ( میز خدمت) حضور یافت و پاسخگوی درخواستها و سوالات مردمی در حوزه مسکن شهرهای جدید شد.
ناصر رضایی، مدیرکل دفتر بازرسی، مدیریت عملکرد و حقوق شهروندان وزارت راه و شهرسازی، در این بازدید ضمن معرفی سامانه فواد ( سامانه فوریتهای اداری)، از دریافت گزارشها و پاسخگویی به سوالات مردمی به صورت تلفنی، حضوری و آنلاین خبر داد.
بخش عمده مراجعهکنندگان را متقاضیان مسکن در شهرهای جدید تشکیل میدهند که رضایی از مردم درخواست کرد برای تسریع در تحویل واحدهای خود نسبت به تامین آورده لازم اقدام کنند.
وی اظهار داشت: دولت چهاردهم اهتمام جدی به موضوع دارد و تلاش میکند واحدها را با تامین خدمات پشتیبان مسکن به مردم تحویل دهد.
شهرام ملکی، معاون وزیر و مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید نیز در این دیدار از صبوری مردم در همراهی با دولت برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی قدردانی کرد.
ملکی گفت: «با تاکید وزیر راه و شهرسازی، در دولت چهاردهم تلاش شده است که واحدها همراه با تمامی خدمات پشتیبان مسکن به مردم تحویل شود.»
او افزود: هرچند بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن، تأمین خدمات پشتیبان بر عهده یک سوم وزارت راه و شهرسازی، یک سوم وزارت نیرو و یک سوم استانداریها است، اما شرکت عمران شهرهای جدید نقش فعالتری در این زمینه ایفا میکند.
در ادامه بازدید، مدیرعامل شرکت عمران پاسخگوی سوالات مردم درباره میزان آورده و زمانبندی تحویل برخی واحدهای مسکونی بود.