سرپرست معاونت امور هنری وزیر ارشاد با اشاره به برگزاری جشن «نشاط اجتماعی ایرانیان» در تهران و سایر استانهای کشور گفت: این برنامه برای افزایش امید در سطح جامعه با بخشهای متنوع همچون اجرای موسیقی و آثار نمایشی در دستور کار قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدمهدی احمدی اظهارداشت: به دنبال دستور ویژه دکتر مسعود پزشکیان رییس جمهور، مبنی بر لزوم ایجاد نشاط اجتماعی و افزایش امید در سطح جامعه، این معاونت، مجموعه برنامههای هنری متنوعی در قالب «جشن نشاط اجتماعی ایرانیان» در تهران و سایر استانهای کشور در دستور کار خود قرار داده است.
وی گفت: این مجموعهبرنامهها در دو بخش طراحی شده که پیش برنامههای آن از یکم تا دهم آبان ماه و جشن اصلی که یک ماه به طول خواهد انجامید، پس از ایام فاطمیه و از هفتم آذرماه در تهران و سراسر کشور اجرا خواهد شد.
احمدی افزود: بر همین اساس پیشبرنامههای این جشن بزرگ طی روزهای یکشنبه، دوشنبه و سهشنبه، چهارم تا ششم آبان ماه در قالب ۹ برنامه موسیقی، نمایشهای آیینی و سنتی و کارگاههای نقاشی زنده از تهران آغاز میشود.
سرپرست معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: طبق برنامهریزی صورت گرفته، روز یکشنبه محوطه تئاترشهر تهران میزبان اجرای موسیقی زنده توسط هنرجویان هنرستان دخترانه، اجرای نمایش آیینی و سنتی و کارگاه زنده نقاشی از ساعت ۱۷ تا ۱۹ خواهد بود.
وی در تشریح سایر برنامههای این جشن اظهارداشت: پیشبرنامههای دو روز آتی، پنجم و ششم آبان ماه، در بوستان لاله، مجاورت موزه هنرهای معاصر خواهد بود که شامل اجرای موسیقی توسط هنرجویان هنرستان پسرانه، نمایش خیابانی و کارگاه نقاشی زنده از ساعت ۱۷ تا ۱۹ است.
مدیر کل حوزه وزارتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: مکاتبات لازم با ادارات کل استانهای کشور صورت پذیرفته تا همزمان با تهران در سایر مناطق کشور نیز شاهد برگزاری این جشن بزرگ باشیم.
برگزاری بخش اصلی جشن بزرگ نشاط اجتماعی ایرانیان قرار است از هفتم آذرماه امسال به مدت یک ماه برگزار شود.