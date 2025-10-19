کتاب تربیت کودک در اندیشه‌های مقام معظم رهبری اثری پژوهشی و کاربردی است که با هدف تجهیز مربیان، معلمان، طراحان آموزشی و برنامه‌ریزان عرصه‌ی تربیت کودک منتشر شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز قم، این کتاب به نویسندگی محمد شهریاری است که در مدت ۵ سال سخنرانی‌ها و پیام‌های مقام معظم رهبری را از سال ۶۰ تا به امروز مورد تحقیق و پژوهش قرار داده است.

این کتاب دارای ۶ فصل و انتشارات خامنه‌ای منتشر کرده است، که می‌تواند یاری‌رسان به والدینی که دغدغه‌ی تربیت اسلامی فرزندان خود را دارند، باشد.

کتاب تربیت کودک در اندیشه‌های مقام معظم رهبری، الگویی جامع و عملی برای تعلیم و تربیت در دوره‌ی کودکی بر پایه‌ی اندیشه‌های نورانی حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (مدّظلّه‌العالی) ارائه می‌دهد.

در این اثر، موضوعاتی همچون، عرصه‌ها و اهداف تربیت، اصول تربیت در دوران کودکی، رویکرد‌های طراحی برنامه‌ی آموزش کودک، و ضوابط تولید محصولات آموزشی و تربیتی کودک، به شکلی منسجم و علمی بررسی شده‌اند.