هفتمین دوره مسابقات جهتیابی بانوان قهرمانی کشور که به میزبانی رضوانشهر گیلان برگزار شد، با قهرمانی تیم تهران به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور ۱۲ تیم از استانهای مختلف و به مدت دو روز برگزار شد. در بخش تیمی، تیم هیئت انجمنهای ورزشی استان تهران با نام «گروه تولیدی بهداشت سلامت آریااندیشان تهران (۲۰۸۰)»موفق شد عنوان قهرمانی را از آن خود کند و تیمهای اصفهان و فارس به ترتیب عناوین دوم و سوم را کسب کردند.
در بخش انفرادی، عاطفه عظیمی و فائزه مزاریان هر دو از تهران اول و دوم شدند و رتبه سوم به مریم کیانی از اصفهان رسید.