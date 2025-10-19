معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ناترازی انرژی در صنایع گفت: مذاکراتی با وزارت نفت برای پایداری گاز صنایع انجام شده است تا حداکثر منابع گازی به صنایع اختصاص یابد.

به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما، ابراهیم شیخ با اشاره به نزدیک شدن فصل سرما و نیاز صنایع به پایداری منابع گاز برای تداوم تولید افزود: تامین گاز کافی برای صنایع اهمیت زیادی دارد و در صورت تامین نشدن، فعالیت‌های صنعتی دچار مشکل می‌شود.

وی ادامه داد: در آستانه فصل سرما قرار داریم و تدابیری برای تثبیت وضعیت صنایع در این فصل اتخاذ شده است از این رو با هماهنگی‌هایی که مدیران وزارت نفت صورت گرفته امیدواریم امسال مشکلی در تامین انرژی مورد نیاز صنایع نداشته باشیم.

معاون صنایع عمومی وزارت صمت با اشاره به خسارت صنایع و مشکلات ناترازی انرژی گفت: امسال صنایع با مشکلات قطعی مکرر برق رو‌به‌رو بودند و از تولید عقب ماندند.

شیخ افزود: با نزدیک شدن به فصل سرما هرچند محدودیت‌های برق به حداقل رسیده است، اما در آینده اگر محدودیت گاز برای صنایع اعمال شود و نتوانند به میزان تولید مورد نیاز دست پیدا کنند، این موضوع نگران‌کننده خواهد بود.

سیدمحمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز با بیان اینکه برای تأمین گاز صنایع در زمستان نیز برنامه‌ریزی دقیقی انجام شده است، گفت: بر اساس تصمیم دولت، جلسه مدیریت انرژی به ریاست رئیس‌جمهور برگزار و مقرر شده سهمیه انرژی هر استان توسط استانداران مدیریت شود.

وزیر صمت با اشاره به ضرورت صرفه‌جویی در مصرف انرژی گفت: ایران به‌طور متوسط ۳۰ درصد بیش از استاندارد‌های جهانی انرژی مصرف می‌کند و اگر تنها ۱۰ درصد صرفه‌جویی محقق شود، کشور بدون قطعی می‌تواند زمستان را پشت سر بگذارد.