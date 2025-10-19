فیلم مستند کوتاه «کیست مرا یاری کند؟» به کارگردانی علی قدیریان به ۲ جشنواره در آمریکای لاتین راه پیدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فیلم مستند کوتاه «کیست مرا یاری کند؟» به تهیه کنندگی و کارگردانی علی قدیریان به بخش رقابتی دو جشنواره بین‌المللی در آمریکای لاتین راه پیدا کرد. این اثر در جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه سنجاقک طلایی (Libélula Dorada International Short film Festival) در جمهوری دومینیکن و جشنواره فیلم‌های مستقل سالتو (Salto Independent Film Festival - FECIS) در اروگوئه به نمایش درمی‌آید.

جشنواره سنجاقک طلایی از رویداد‌های سینمایی فعال در جمهوری دومینیکن است که به معرفی فیلم‌های کوتاه ملی و بین‌المللی و حمایت از سینمای مستقل در منطقه کارائیب می‌پردازد.

جشنواره فیلم‌های مستقل سالتو نیز در شهر سالتو در اروگوئه برگزار می‌شود و به نمایش آثار خلاقانه و تجربی از فیلم‌سازان جهان اختصاص دارد. هر دو جشنواره با ده سال سابقه برگزاری میزبان آثاری از پنج قاره هستند.

مستند «کیست مرا یاری کند؟» به فرایند خلق یک اثر نقاشی حماسی توسط عبدالحمید قدیریان می‌پردازد و نگاهی درونی به پیوند میان هنر، ایمان و خلاقیت دارد.