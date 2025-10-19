به پاس رشادت‌های بانوان در دوران دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی ۱۲، یادمان زن ودفاع مقدس در ارومیه رونمایی شد.

فرمانده سپاه شهدای آذربایجان‌غربی، در این آیین با اشاره به اهمیت جایگاه آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده و پیوند آن با ارزش‌های انقلاب اسلامی اظهار کرد: وقتی در فضای تعلیم و تربیت قرار می‌گیرم، همواره به یاد فرمایشات امام راحل (ره) می‌افتم؛ ایشان فرمودند زندگی در دنیای امروز، زندگی در مدرسه اراده است و این جمله کلید فهم سعادت و شقاوت انسان در روزگار ماست.

سردار محمدحسین رجبی با تأکید بر مفهوم کلیدی «اراده» در سخنان امام خمینی (ره)، افزود: اراده همان نیرویی است که رزمندگان ما را در دوران دفاع مقدس به جبهه‌ها کشاند تا از دین، ارزش‌ها و میهن اسلامی خود دفاع کنند. دختران و پسران این سرزمین باید بدانند که تمام افتخارات این کشور بر پایه همین اراده شکل گرفته است.

وی با بیان اینکه ایستادگی ملت ایران در برابر دشمنان، تجلی اراده جمعی و ملی ملت مسلمان ایران است، گفت: در دوران جنگ تحمیلی بیش از ۵۰ کشور جهان از رژیم بعثی حمایت کردند، اما جمهوری اسلامی با تکیه بر ایمان و اراده ملت خود، در برابر آن ائتلاف جهانی ایستاد و پیروز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجان غربی در این مراسم به نقش آفرینی بانوان در ادوار مختلف تاریخ اسلام و انقلاب اشاره کرد و گفت: این نقش کلیدی در ۸ سال دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ایران به اوج خود رسید بطوریکه می‌شود چندین صد کتاب در مورد فداکاری‌ها و رشادت‌های بانوان نوشت.

علی اکبر صمیمی افزود: زنان و دختران ما باید با مطالعه در تاریخ اسلام و انقلاب، بهترین و برترین الگو‌های اخلاقی را شناسایی و اسوه خود قرار دهند تا فرزندانی شجاع، عفیف و وطن پرست برای ایران اسلامی تربیت کنند.

در حاشیه این مراسم از خانوداه شهید فاطمه ابراهیمی آذر و همچنین فاطمه عباسپور دانش آموز جانباز جنگ تحمیلی ۱۲ روزه واز بانوان پیشکسوت وفعال دوران ۸ سال دفاع مقدس تجلیل شد.