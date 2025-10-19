پخش زنده
مشاور استاندار مازندران گفت: ایجاد نگرش تازه در مدیریت روستاها ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارگاه آموزشی و تخصصی «درآمدزایی روستایی» ویژه دهیاران شهرستان قائمشهر با هدف تقویت مهارتهای مدیریتی، شناسایی ظرفیتهای بومی و ترویج شیوههای نوین اشتغال روستایی در دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر برگزار شد.
در این رویداد، مسئولان استانی و نمایندگان مجلس راههای توسعه پایدار و افزایش درآمد در روستاها را بررسی کردند.
در این کارگاه، شریعت مشاور استاندار مازندران با اشاره به لزوم ایجاد نگرش تازه در مدیریت روستاها گفت: روستاها همواره مولد بودهاند و امروز با بهکارگیری فناوریهای نوین و تلفیق علم و تجربه محلی میتوان مسیر مهاجرت معکوس و سرمایهگذاری پایدار را هموار کرد.
وی افزود: دولت از طرحهای خلاق و دانشبنیان روستایی حمایت میکند و انتظار میرود شوراها و دهیاران با همکاری سرمایهگذاران بخش خصوصی، زمینه مشارکت گستردهتری را فراهم کنند.
قاسمی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهرهم با تشریح اهداف برگزاری این کارگاه اظهار داشت: دانشگاه امروز به مرحلهای از بلوغ رسیده که میتواند دانش و تجربه خود را به محیط واقعی و زندگی مردم منتقل کند.
او اضافه کرد: در کنار آموزشهای علمی و مهارتی، هدف اصلی ما برندسازی محلی، ایجاد درآمد پایدار و تبدیل فعالیت به ثروت در روستاهاست
عباسی نماینده مردم قائمشهر، سوادکوه و سوادکوه شمالی، جویبار و سیمرغ در مجلس شورای اسلامی هم توسعه گردشگری روستایی و حمایت از دهیاران را از اهداف قانونی مجلس دانست و اعلام کرد: بر اساس برنامه توسعه، تسهیلات کمبهرهای برای طرحهای اقتصادی دهیاران در نظر گرفته شده تا مسیر اشتغال و درآمد پایدار در روستاها هموار شود.
عباسی تأکید کرد: دهیاران با ارائه طرحهای هدفمند میتوانند از این ظرفیتها استفاده کرده و به محور تحول اقتصادی در مناطق خود تبدیل شوند.
دهیاران و مشارکتکنندگان کارگاه ضمن ابراز رضایت از برگزاری نشست، آن را گامی مؤثر در ارتقای بینش اجرایی و استفاده از ظرفیت علمی و مدیریتی برای پیشرفت روستاها عنوان کردند.