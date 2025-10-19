پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی نکا از دستگیری فرد شرور سابقهداری که در نیمهشب با سلاح شکاری اقدام به تیراندازی و قدرتنمایی کرده بود، خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سرهنگ مجتبی راستخدیو گفت: در پی اعلام خبر مبنی بر تیراندازی و قدرتنمایی فردی شرور در حوزه انتظامی پاسگاه قرهطغان، بلافاصله مأموران در محل حاضر شدند.
وی افزود: پس از دریافت گزارشهای مردمی و بررسی دقیق، مأموران با اقدامات اطلاعاتی این شرور را در حالی که یک قبضه سلاح شکاری دو لول به همراه داشت و متواری شده بود، در مخفیگاهش شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه به همراه سلاح و فشنگ دستگیر کردند.
فرمانده انتظامی نکا با تأکید بر برخورد قاطع با هرگونه اقدام امنیتی گفت: امنیت خط قرمز پلیس است و در برابر هرگونه ایجاد ناامنی و اقدام به شرارت یا قدرتنمایی به صورت شبانهروزی قاطعانه وارد عمل میشویم و اجازه برهم زدن امنیت عمومی را به هیچکس نمیدهیم.