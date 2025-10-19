مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌ها به منظور ارتقای تولید مسکن در استان، اظهار داشت: باید با استفاده از تفکر نوین و به‌کارگیری فناوری‌های روز، مسکن با کیفیتی ساخت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سعید شاهین‌فر در حاشیه نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان گفت: برگزاری این نمایشگاه همزمان با طرح های دولتی تولید مسکن، تأثیر مثبتی در ارتقای کیفیت ساخت‌وساز‌های مسکونی خواهد داشت.

وی با اشاره به ایجاد رقابت سازنده در برگزاری نمایشگاه، بیان داشت: این رویداد فرصتی ارزشمند است تا توجه ویژه‌ای به ساخت مسکن با کیفیت شود.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، همچنین تأکید کرد: ساخت‌وساز مسکن باید با دقت و طراحی‌های اصولی انجام شود و کیفیت نباید فدای کمیت شود.

شاهین‌فر در ادامه گفت: در استان زنجان اقدامات مؤثری در حوزه مسکن صورت گرفته و باید تولید مسکن با جدیت و شدت بیشتری دنبال شود.

وی، بر ضرورت بهره‌برداری از تمام ظرفیت‌ها جهت ارتقای تولید مسکن در استان تأکید کرد و یادآورشد: لازم است با به‌کارگیری ایده‌های نو و فناوری‌های پیشرفته، مسکن با کیفیت مناسب تولید کنیم.

مدیرکل راه و شهرسازی استان زنجان، خواستار تداوم برگزاری نمایشگاه‌های صنعت ساختمان در استان شد و گفت: این نمایشگاه‌ها به ارتقای کیفیت ساخت‌وساز مسکن و معرفی محصولات متنوع کمک شایانی می‌کنند.