به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، صابر نوری‌محب درباره این مجموعه بازی‌ها گفت: این سه اثر نتیجه ماه‌ها تلاش تیم‌های خلاق ایرانی است که بر پایه پویانمایی‌های موفق داخلی طراحی شده‌اند. هدف ما این است که کودکان در کنار سرگرمی، با مفاهیم فرهنگی و قهرمانان بومی آشنا شوند.

وی درباره جزئیات این آثار افزود: بازی رومیزی با بابام بر اساس پویانمایی محبوبی با همین نام ساخته شده و فضایی خانوادگی و آموزشی دارد. این بازی برای کودکان بالای پنج سال طراحی شده و چالش‌های جذابی را پیش روی آنها قرار می‌دهد.

مدیر مرکز صنایع فرهنگی خانواده امید ادامه داد: بازی یوز برای گروه سنی بالای ده سال طراحی شده و ساختاری کارتی با مراحل دشوار دارد. این بازی برگرفته از پویانمایی سینمایی یوز است که به‌تازگی روی پرده رفته و میان نوجوانان طرفداران زیادی پیدا کرده است.

او همچنین درباره بازی آتشبار گفت: این بازی با محوریت جنگ ۱۲ روزه و با الهام از دستاورد‌های دفاعی کشور طراحی شده است. در قالب بازی، مفاهیم مربوط به رشادت و پیشرفت‌های ملی به شکلی هیجان‌انگیز برای کودکان بالای ده سال ارائه می‌شود.