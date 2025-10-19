به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ضرب الاجل ۵ روزه برای قلع و قمع ساخت و ساز‌های غیرمجاز در سواحل راست و چپ دریاچه سد مهاباد از مهمترین مصوبه جلسه نظارت بر ساخت و ساز‌های غیرمجاز بود.

پیشگیری از تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی در مراحل اولیه در شهر‌ها و روستا‌ها و برخورد جدی و قاطع با متصرفان به صورت مشترک با همکاری همه ادارات متولی از دیگر مصوبات این نشست بود.

در این نشست همچنین تشکیل کارگروهی برای شناسایی و برخورد قانونی با بنگاه‌های متخلف در حوزه ساخت وساز‌ها و آسیب شناسی و بررسی تمدید انشعابات موقت برای واحد‌های ساخته شده تا قبل از سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.