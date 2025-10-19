پخش زنده
۱۳۹ میلیارد تومان به همت خیران در استان اصفهان جمع آوری شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در جلسه شورای زکات استان گفت: در نیمه نخست امسال ۱۳۹ میلیارد تومان زکات واجب، مستحبی و کفارههای در استان جذبشده است.
کریم زارع ادامه داد: این میزان زکات در حوزه عمرانی، درمان، جهیزیه، فرهنگی و معیشتی هزینه شده است.
وی گفت: سال گذشته، بیش از ۲۰۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شده بود.
در این جلسه نماینده ولیفقیه در استان اصفهان نیز با تأکید بر اینکه زکات یکی از پایههای مهم اقتصاد اسلامی و ضامن همبستگی اجتماعی است، گفت: اگر زکات بهدرستی جمعآوری و در مسیر واقعی خود هزینه شود، میتواند بسیاری از مشکلات معیشتی نیازمندان را برطرف و عدالت اجتماعی را در جامعه تقویت کند.
آیت الله طباطبایی نژاد افزود: نهادینهسازی فرهنگ زکات در میان مردم، بهویژه کشاورزان و تولیدکنندگان، نیازمند همکاری همه دستگاهها، ائمه جمعه، رسانهها و نخبگان فرهنگی است تا آثار و برکات زکات برای جامعه ملموستر شود.