به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان اصفهان در جلسه شورای زکات استان گفت: در نیمه نخست امسال ۱۳۹ میلیارد تومان زکات واجب، مستحبی و کفاره‌های در استان جذب‌شده است.

کریم زارع ادامه داد: این میزان زکات در حوزه عمرانی، درمان، جهیزیه، فرهنگی و معیشتی هزینه شده است.

وی گفت: سال گذشته، بیش از ۲۰۰ میلیارد و ۷۶۰ میلیون تومان زکات در استان جمع آوری شده بود.

در این جلسه نماینده ولی‌فقیه در استان اصفهان نیز با تأکید بر اینکه زکات یکی از پایه‌های مهم اقتصاد اسلامی و ضامن همبستگی اجتماعی است، گفت: اگر زکات به‌درستی جمع‌آوری و در مسیر واقعی خود هزینه شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات معیشتی نیازمندان را برطرف و عدالت اجتماعی را در جامعه تقویت کند.

آیت الله طباطبایی نژاد افزود: نهادینه‌سازی فرهنگ زکات در میان مردم، به‌ویژه کشاورزان و تولیدکنندگان، نیازمند همکاری همه دستگاه‌ها، ائمه جمعه، رسانه‌ها و نخبگان فرهنگی است تا آثار و برکات زکات برای جامعه ملموس‌تر شود.